Украинские власти обсуждают вопрос, что делать с телеграм-каналами. Судя по всему, речь идет о тех, которые критикуют президента Украины Владимира Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и вовсе намекнул, что мессенджер Telegram в Украине могут заблокировать.

"Я не читаю телеграм-каналы. У меня нет этого мессенджера. Вчера, когда у нас было большое совещание, мы поднимали вопрос закрытости или открытости ряда мессенджеров", - сообщил секретарь Совбеза Данилов.

Напомним, в сентябре Кабмин принял "Стратегию информационной безопасности". Утвержденный правительством проект логически продолжает политику, которую Банковая взяла на вооружение в последний год: закрывать СМИ, блокировать информацию в интернете и бороться с "неправильными" нарративами.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси сообщили, что установили личности подписчиков запрещенных телеграм-каналов. Им грозят сроки в 7 лет.

Также мы сообщали, что Разумков заявил, что кто-то создал его фейковый телеграм-канал. Настоящий появится уже сегодня.