Соцсеть Instagram впервые обогнала Facebook по количеству пользователей в Украине. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного агентством Plusone social impact.

По данным исследования, за последние полгода украинская аудитория Instagram выросла на 2,3 миллиона пользователей и составляет 17,3 миллиона человек.

Тем временем Facebook увеличил число пользователей из Украины всего на 800 тысяч - до 16,8 миллиона человек.

Среди украинцев 18-35 лет более 70% пользуются Facebook и более 90% – Instagram.

Однако лидером взрослой аудитории является YouTube - он лидирует во всех возрастных категориях, кроме 18-24 года, где преимущество у TikTok.

Женщины являются основными пользователями соцсетей, однако впервые именно мужская аудитория обошла их по приросту в Instagram.

Напомним, соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta Марка Цукерберга.

Ранее "Страна" писала о том, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.

Также мы сообщали, что в Instagram появится дополнительная лента новостей аккаунтов: хронологическая.