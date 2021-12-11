Глава соцсети Instagram, в которой разрешили добавлять ссылки в сторис, Адам Моссери сообщил о планах по возвращению хронологической ленты. По его словам, сейчас изучаются два варианта функции: алгоритмическая и хронологическая. Обновление приложения будет доступно "уже в скором времени".

Об этом сообщает издание "The Verge" со ссылкой на Адама Моссери.

"Мы не отходим от идеи алгоритмической ленты. Мы собираемся вернуть пользователям хронологическую ленту. Но мы также считаем, что ранжирование контента в Instagram помогает нам связать людей с контентом, который для них наиболее важен", - сказал глава соцсети Instagram.

Одна из версий хронологической ленты позволит вам "выбрать любимых, и они будут отображаться вверху в хронологическом порядке", - сказал он. Другой позволит вам видеть сообщения от всех, на кого вы подписаны, в хронологическом порядке, хотя он не упомянул, как будут чередоваться рекомендуемые сообщения.

Кроме того, когда Моссери задали дополнительный вопрос, когда эта функция появится, он сказал, что это не займет много времени, и что Instagram "уже тестирует идею фаворитов". Он добавил, что вскоре после этого появится "полный хронологический" режим.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в приложении Instagram появится ряд новых функций, среди которых и анонсированная ранее "сделай перерыв". Обновления будут направлены на повышение уровня безопасности подростков в интернете.

Кроме того, мы писали, что генпрокуроры нескольких американских штатов расследуют, как компания Meta (новое название Facebook) привлекала детей и подростков в социальную сеть Instagram.