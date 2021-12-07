В приложении Instagram появится ряд новых функций, среди которых и анонсированная ранее "сделай перерыв". Обновления будут направлены на повышение уровня безопасности подростков в интернете.

Об этом сообщает CNBC.

Среди новый функций, которые должны появится в приложении в ближайшее время, есть функция "сделай перерыв", с помощью которой пользователям будут напоминать, что нужно прерваться и отдохнуть от использования приложения. В первую очередь она появится в США, Канаде и Австралии, а для пользователей приложения в других странах станет доступна в следующем году.

Приглашение к перерыву будет появляться через 10, 20 или 30 минут нахождения в соцсетях. Оповещение будет предлагать сменить род деятельности.

Среди других анонсированных функций, которые направлены на безопасность подростков, будут инструменты для родителей или опекунов, которые позволят видеть и ограничивать время, которое дети проводят в Instagram.

Кроме того, дети смогут уведомлять родителей, если они пожалуются на кого-либо в соцсети. Также Instagram не позволит пользователям отмечать или упоминать подростков, которые на них не подписываются.

Компания также заявила, что будет рекомендовать другие темы, если подросток тратит слишком много времени на один конкретный интерес.

Примечательно, что изменения в приложении, направленные на безопасность, анонсировали за день до того, как исполнительный директор Instagram Адам Моссери впервые выступит перед Конгрессом США.

"После громких сообщений о токсичном воздействии Instagram мы хотим услышать прямо от руководства компании, почему оно использует мощные алгоритмы, которые отправляют вредный контент детям, загоняя в темные места, и что они будут делать, чтобы сделать свою платформу более безопасной", - заявил сенатор Ричард Блюменталь.

Напомним, в Instagram вводится платная подписка.

Также сообщалось, что Instagram разрешил добавлять ссылки в сторис.