Социальная сеть Instagram распространила на всех пользователей функцию добавления гиперссылок в сторис.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Как отмечается, ранее добавлять гиперссылки в сторис могли только пользователи с верифицированными учетными записями или с учетными записями, имеющими определенное количество подписчиков.

"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении Instagram.

В начале октября Instagram ввел другую долгожданную опцию - разрешил публиковать видео продолжительностью до 60 минут.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на внутренние документы Instagram и анонимные источники сообщалось, что "Инстаграм" боится потерять "конвейер" юных пользователей и выделил крупную сумму на продвижение сервиса.