Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский прокомментировал "Стране" появление Инстаграм-страницы под его именем.

"У меня нет никакого аккаунта и ничего у меня нет. Это кто-то фигню туда пустил. Я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я просто не знаю, о чем речь", - заявил он.

Напомним, вчера в сети заметили появление якобы страницы отца Зеленского. Хотя аккаунт зарегистрирован еще полгода назад, его активность началась в последние несколько дней.

Три дня назад в его аккаунте появился пост, в котором он написал, что ему тяжело наблюдать, как его сына "закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому неизвестные, так называемые "политологи".

Первый пост на странице отца президент появился около полугода назад. Он опубликовал семейное фото, на котором юный будущий глава государства обнимает своих родителей.

При этом на фейковую страницу Александра Зеленского подписан официальный аккаунт президента Зеленского в Инстаграме.

Тем временем пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров сказал "Стране", что не знает, настоящий аккаунт это или фейковый. "Но судя по тому, что там только уже публиковавшиеся фото, я бы не доверял", - отметил Никифоров.

Профессор Александр Зеленский возглавляет кафедру информатики и информационных технологий в криворожском филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Ранее "Страна" публиковала интервью с отцом президента.