Социальная сеть Instagram, в которой недавно всем разрешили оставлять гиперссылки в сториз, готовится запустить сервис платных подписок. Это позволит пользователям платить блогерам за эксклюзивный контент.

Об этом сообщает на MacRumors.

Instagram готовится к запуску платных подписок внутри самого приложения, потому что платформа стремится отойти от обычной рекламы для монетизации, как показали недавние списки приложений в App Store .

Весной глава Instagram Адам Моссери рассказал, что платформа изучает идею платных подписок. По его словам, такая система даст возможность подписаться на уникальный контент и может оказаться для пользователей полезнее, чем просмотр рекламы.

Судя по всему, эта идея воплотиться в жизнь. Список приложений Instagram в App Store недавно получил новые покупки в приложении, которые указаны как "Подписки в Instagram" по цене 0,99 доллара (около 26,8 грн) и 4,99 доллара (около 130 грн). Раньше Instagram указывал значок Instagram только как покупку в приложении.

Подписки позволят пользователям платить за эксклюзивный контент блогерам, который не увидят те, кто подписку не приобрел.

Напомним, систему платных подписок создает и Facebook.

Также сообщалось, что Instagram разрешил публиковать видео продолжительностью до 60 минут.