В социальной сети Facebook появится система платных подписок Facebook Pay, это позволит создателям контента обходить 30% комиссии Apple.

Об этом сообщается в блоге компании.

"С помощью подписок ваша аудитория может более последовательно поддерживать вас регулярными ежемесячными платежами...Вы также можете выбрать предоставление дополнительных преимуществ, таких как Lives только для подписчиков, специальные скидки или группы", - сказано в сообщении.

Платные подписки будут доступны в 27 странах. На данный момент, когда люди покупают подписки в приложении Facebook на мобильных устройствах, создатели теряют 15-30% в пользу таких компаний как Apple, но система подписок поможет это изменить.

"С сегодняшнего дня мы предлагаем создателям возможность направлять людей на веб-сайт, чтобы завершить покупку подписок с помощью Facebook Pay. Когда люди покупают Подписки на этом веб-сайте в Интернете или на мобильном устройстве, создатели смогут сохранять 100% заработанных денег без учета налогов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Facebook заплатит от 5 до 20 долларов за каждого подписчика, который пройдет регистрацию в Facebook Pay до конца года. Таким образом можно будет заработать бонус до 10 тысяч долларов.

Напомним, Компания Facebook поменяла название на Meta. Зачем Марк Цукерберг переименовал компанию подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Facebook откроет Метавселенную, в которой люди будут жить и общаться.