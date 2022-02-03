Акции компании Meta Platforms продолжили падение в четверг, 3 февраля, после обвала накануне на 24% на фоне публикации квартальной отчетности. На открытии торгов в США стоимость акций Meta снизилась до 238 долларов, что на 26% ниже, чем до публикации отчета.

Об этом сообщают данные финансовых бирж в четверг, 3 февраля.

Накануне, 2 февраля, акции Meta падали до 244 долларов в моменте, но затем немного отыграли и закрыли торги на уровне 249 долларов.

Сегодняшнее продолжение обвала привело в моменте к тому, что рыночная стоимость Meta Platforms просела на 240 млрд долларов - примерно до 660 млрд долларов.

Такая ситуация произошла из-за того, что в Facebook впервые за 18-летнюю историю социальной сети снизилось число ежедневных активных пользователей.

По данным Meta, в последнем квартале прошлого года количество пользователей сократилось примерно на 0,5 миллиона человек.

Продукты Facebook не привлекают молодую аудиторию, поскольку подростки сидят в TikTok (который в США обогнал по времени пользования даже YouTube).

Компании попросту негде брать новых пользователей. Покупать новые компании не дают антимонопольные регуляторы. Нанимать разработчиков тоже все сложнее - после череды скандалов работу в Facebook рассматривают как пятно в резюме, компании приходится платить при найме "налог на бренд", завышая компенсации техническим специалистам.

К тому же, главный бизнес компании - продажа таргетированной рекламы - страдает от нововведений Apple и регулирования в Европе и США. По оценке финансового директора, из-за изменений в трекинге пользователей iOS Meta недополучит в этом году 10 млрд долларов выручки.

Ранее "Страна" сообщала, что интернет-пользовательница из США Нина Джейн Патель заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам и виртуальному насилию в метавселенной компании Марка Цукерберга Horizon Worlds.

Также мы писали, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.