Министерство иностранных дел России заявило, что РФ выходит из Совета Европы. В ведомстве объяснили это тем, что "страны Запада подрывают работу этой организации".

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ на своей странице в Facebook.

"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе... Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - говорится в заявлении.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.