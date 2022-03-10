Глава "Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие (всего 60 предприятий) вошли в перечень компаний, которые могут быть национализированы в России.

Об этом сообщает газета "Известия".

"Попадание в черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества", - сказал Павлов.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада проголосовала за национализацию активов РФ.

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