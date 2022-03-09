Заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать фабрики, принадлежащие иностранцам, которые прекратили работу в РФ в знак протеста против вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Андрея Турчака.

Несколько иностранных компаний, в том числе Toyota, Nike и продавец товаров для дома IKEA, объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России, чтобы оказать давление на Кремль.

Андрей Турчак заявил, что прекращение операций - это "война" против граждан России. В заявлении упоминаются финские частные продовольственные компании Fazer, Valio и Paulig, которые последними объявили о закрытии предприятий в России.

"Единая Россия" предлагает национализировать производственные мощности компаний, которые заявляют о своем выходе и закрытии производства в России во время проведения спецоперации в Украине", - сказал Турчак.

"Это крайняя мера, но мы не потерпим удара ножом в спину, и мы защитим наш народ. Это настоящая война, не против России в целом, а против наших граждан. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", — добавил он.

Генеральный директор Paulig сообщил агентству Reuters по электронной почте, что это не изменит его планов по уходу из России. Fazer и Valio отказались от комментариев, когда с ними связалось агентство Reuters.

Fazer, производящий шоколад, хлеб и выпечку, имеет три пекарни в Санкт-Петербурге и одну в Москве, в которых работает около 2300 человек.

У Valio есть сыроварня, на которой работает 400 человек в России, а у Paulig есть завод по обжарке кофе, на котором работает 200 человек в стране.

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