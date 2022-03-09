В России могут национализировать иностранные предприятия, которые объявили об уходе из страны
Заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать фабрики, принадлежащие иностранцам, которые прекратили работу в РФ в знак протеста против вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Андрея Турчака.
Несколько иностранных компаний, в том числе Toyota, Nike и продавец товаров для дома IKEA, объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России, чтобы оказать давление на Кремль.
Андрей Турчак заявил, что прекращение операций - это "война" против граждан России. В заявлении упоминаются финские частные продовольственные компании Fazer, Valio и Paulig, которые последними объявили о закрытии предприятий в России.
"Единая Россия" предлагает национализировать производственные мощности компаний, которые заявляют о своем выходе и закрытии производства в России во время проведения спецоперации в Украине", - сказал Турчак.
"Это крайняя мера, но мы не потерпим удара ножом в спину, и мы защитим наш народ. Это настоящая война, не против России в целом, а против наших граждан. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", — добавил он.
Генеральный директор Paulig сообщил агентству Reuters по электронной почте, что это не изменит его планов по уходу из России. Fazer и Valio отказались от комментариев, когда с ними связалось агентство Reuters.
Fazer, производящий шоколад, хлеб и выпечку, имеет три пекарни в Санкт-Петербурге и одну в Москве, в которых работает около 2300 человек.
У Valio есть сыроварня, на которой работает 400 человек в России, а у Paulig есть завод по обжарке кофе, на котором работает 200 человек в стране.
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