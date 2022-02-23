Зампредседателя Совета Федерации РФ приехал в "ДНР" и заявил, что с Киевом нельзя договориться мирным путем
Заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, в среду, 23 февраля, приехал в "ДНР".
Соответствующее видео публикуют донецкие Телеграм-каналы.
Они уточняют, что он побывал в прифронтовой зоне.
Во время пребывания в "республике" Турчак заявил, что договориться по Донбассу мирным путем с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону.
Совет Федерации дал добро на использование российской армии в "ЛДНР". Таким образом, российские войска смогут открыто заходить на неподконтрольную территорию. Публично цель заявлена как миротворческая миссия.
Также сообщалось, что Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".
"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.
О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.