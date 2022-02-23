Заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, в среду, 23 февраля, приехал в "ДНР".

Соответствующее видео публикуют донецкие Телеграм-каналы.

Они уточняют, что он побывал в прифронтовой зоне.

Во время пребывания в "республике" Турчак заявил, что договориться по Донбассу мирным путем с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону.

Совет Федерации дал добро на использование российской армии в "ЛДНР". Таким образом, российские войска смогут открыто заходить на неподконтрольную территорию. Публично цель заявлена как миротворческая миссия.

Также сообщалось, что Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.