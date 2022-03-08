Макдональдс закрывает все свои 850 ресторанов в России и приостанавливает работу на территории РФ из-за войны России в Украине.

Об этом сказано в заявлении компании.

"Конфликт на Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания ни в чем не повинным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся о мире", - сказано в заявлении.

Указано, что в России в компании работает около 62 тысяч человек и были открыты 850 ресторанов. Однако ценности компании не позволяют игнорировать "ненужные человеческие страдания, разворачивающиеся в Украине".

"Работая в тесной консультации с нашим председателем Риком Эрнандесом и остальными членами совета директоров McDonald's на прошлой неделе, McDonald's решил временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Мы понимаем, какое влияние это окажет на наших российских коллег и партнеров, поэтому готовы поддержать все три ножки стула в Украине и России. Это включает в себя сохранение заработной платы для всех сотрудников McDonald's в России", - указано в сообщении.

Самый первый в СССР Макдональдс был открыт незадолго до распада Союза - московский ресторан открыл свои двери для посетителей в Москве 31 января 1990 года.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

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