Утром в четверг, 17 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что в течение суток украинским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и подразделения обеспечения россиян, а также поразить десять воздушных целей противника.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, ВСУ уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.

За сутки украинскими военными уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34 СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

"Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов",

Также Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устраивают кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Наряду с этим, сообщает Генштаб, противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

Также, по данным ВСУ, у РФ есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

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