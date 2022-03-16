В Генеральном штабе рассказали, что с начала суток зенитные ракетные войска ВС ВСУ уничтожили два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей, которые эвакуируются. Оккупанты держат гражданских лиц в заложниках, грабят местное население, занимаются мародерством и похищением людей.

"В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала", - говорится в сообщении.

На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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