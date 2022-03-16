Украина и Россия договорились о перемирии из 15 пунктов, которые гарантируют вывод войск РФ и военный нейтралитет Киева.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в переговорной группе.

Ключевые моменты предварительного соглашения:

Украина объявляет нейтралитет и отказывается от претензий на вступление в НАТО.

Киев соглашается на ограничение собственного вооружения.

в Украине не будут размещены иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту вместе от союзников.

Этими союзниками могут стать Штаты, Британия, Турция и другие.

Издание отмечает, что переговорщики сообщают о прогрессе в диалоге, но самые большие опасения вызывают сомнения, что президент России Владимир Путин полностью привержен делу мира.

Кроме того, член переговорной группы со стороны Украины, Михаил Подоляк заявил, что перемирие в любом случае будет включать пункт о прекращении огня со стороны России и выводе всех ВС РФ с территорий, захваченных после 24 февраля. В частности, речь идет о "южных районах вдоль Азовского и Черного моря, а также территориях восточнее и севернее Киева".

По данным издания, не исключено, что демонстрация готовности к соглашению со стороны России - фикция, чтобы оттянуть время и перегруппировать свои войска для дальнейшего штурма украинских городов.

"Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления", - указано в сообщении.

Напомним, 16 марта Россия сообщила, что Украина предложила на переговорах два варианта своего внеблокового статуса - австрийский и шведский. В ответ на это украинская делегация заявила, что предлагает только один формат - "украинский".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.