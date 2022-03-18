Командование Вооруженных сил Российской Федерации хочет восполнить потери личного состава - а это около 14 000 человек за три недели войны - за счет иностранцев из стран Ближнего Востока. Уже набраны около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в своей ежедневной сводке на Facebook.

"Главным требованием к иностранным боевикам есть опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы", - говорят в Генштабе.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев. Но из-за больших потерь, низкого морально-психологического духа, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена, в ближайшее время наступать они не смогут.

В Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку Чернигова и обстреливают его артиллерией.

В районе Броваров оккупанты периодически обстреливают ВСУ.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы, чтобы продвинуться на Харьков и Сумы. В направлении Изюма враг пытается возобновить наступательные действия.

На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобузском направлении враг активных действий не предпринимал. Перешел к обороне и инженерному устройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов. Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья.

Также в Генштабе напомнили об опасности вступления белорусских войск в войну.

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