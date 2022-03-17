Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро четверга, 17 марта - 22-го дня войны. 

Со дня нападения России на Украину 24 февраля до 17 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:

  • Личный состав - около 14 000 человек,
  • Танки - 444,
  • Боевые бронированные машины - 1435,
  • Артиллерийские системы - 201,
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 72,
  • Средства ПВО - 43,
  • Самолеты - 86,
  • Вертолеты - 108,
  • Автомобильная техника - 864,
  • Корабли/катера - 3,
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами - 60,
  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 11,
  • Специальная техника - 10.

Напомним, ВСУ уничтожили командный пункт россиян и сбили еще шесть самолетов РФ

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