14 тысяч военных, 444 танка, 86 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро четверга, 17 марта - 22-го дня войны.
Со дня нападения России на Украину 24 февраля до 17 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:
- Личный состав - около 14 000 человек,
- Танки - 444,
- Боевые бронированные машины - 1435,
- Артиллерийские системы - 201,
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 72,
- Средства ПВО - 43,
- Самолеты - 86,
- Вертолеты - 108,
- Автомобильная техника - 864,
- Корабли/катера - 3,
- Цистерны с горюче-смазочными материалами - 60,
- Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 11,
- Специальная техника - 10.
Напомним, ВСУ уничтожили командный пункт россиян и сбили еще шесть самолетов РФ.
Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.
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