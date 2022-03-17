Всемирная организация здравоохранения заявила, что с момента начала войны в Украине 24 февраля на больницы и медицинских работников нашей страны было совершено 43 целенаправленные атаки.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет TMW.

В ВОЗ заявляют, что никогда и нигде в мире не видели такого количества атак на систему здравоохранения, как сейчас в Украине.

"Система здравоохранения стала мишенью... Она начинает становиться частью стратегии и тактики войны. Это совершенно неприемлемо, это противоречит международному гуманитарному праву", - сказал Майкл Райан.

С 24 февраля ВОЗ подтвердила 43 нападения на систему здравоохранения. Это могут быть нападения на медицинские учреждения или медицинских работников.

"Украинская система здравоохранения достигла критического уровня, она балансирует на краю пропасти", - заявил Райан.

Напомним, ранее в ООН заявили, что система здравоохранения Украины на грани катастрофы.

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Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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