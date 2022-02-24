Плановые операции прекращаются. В Минздраве рассказали о работе больниц при военном положении
В Минздраве Украины рассказали, как будут работать медицинские учреждения в режиме военного положения:
- Прекращаются плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению.
- В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.
- Все больницы снабжены автономными источниками питания.
- Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.
"Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах", - призвали в Минздраве.
Напомним, в Украине ввели военное положение после того, как рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.
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