По Львову утром 18 марта было выпущено шесть крылатых ракет, предположительно, Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Фейсбуке.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Мы рассказывали, что утром во Львове прогремели взрывы. Над окраиной города поднялся густой дым. Ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод, человеческих жертв нет.

Кроме того, мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.