Утром в пятницу, 18 марта, несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здания предприятия уничтожены.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", - сообщил мэр Львова.

Напомним, утром 18 марта во Львове было слышно несколько мощных взрывов, после этого над окраиной города появился дым. Чуть позже Садовой подтвердил ракетный удар по территории в районе Львовского аэропорта.

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