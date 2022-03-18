Взрывы произошли утром 18 марта. Скриншот из видео

Утром в пятницу, 18 марта, несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здания предприятия уничтожены.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой. 

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", - сообщил мэр Львова.

Садовой - об ударе по Львову. Скриншот сообщения

Напомним, утром 18 марта во Львове было слышно несколько мощных взрывов, после этого над окраиной города появился дым. Чуть позже Садовой подтвердил ракетный удар по территории в районе Львовского аэропорта.

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