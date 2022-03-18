Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что утром в пятницу, 18 марта, по городу был нанесен ракетный удар. Об этом Садовой написал в Telegram-канале.

По его данным, ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 (муниципальный перевозчик - Ред.) повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - написал Садовой.

Напомним, сегодня утром во Львове прогремели взрывы, после этого над окраиной города поднялся густой дым.

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