Утром в пятницу, 18 марта, в Николаевской области прогремели взрывы. Обстрел велся по одному из складов с оружием. У людей, которые живут в домах рядом с объектом, в квартирах повыбивало окна.

Об этом со ссылкой на городского главу Вознесенска Евгения Величко пишет "Суспильне".

"Около 06:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов нанесли авиаудар, информации о травмированных и погибших пока нет", - сообщил Величко.

Очевидцы в соцсетях публикуют видео с последствиями взрыва.

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