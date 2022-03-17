В Николаеве спилят все рекламные щиты, чтобы сделать из них противотанковые ежи. Также из города на блокпосты вывезут все МАФы, чтобы в них могли греться украинские бойцы.

Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем новом видеообращении.

Ким призвал предпринимателей очистить МАФы от товара, а если хозяева эвакуировались, то товар постараются сложить на склад, но не исключено, что отдадут на нужды армии.

Кроме того, Виталий Ким обещает жестко обойтись с мародерами. По его словам, решается вопрос предоставления кредитов аграрному сектору для посевной на льготных условиях.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ сообщил, что враг был остановлен под Николаевом, но пытается блокировать Мариуполь, Сумы и Изюм.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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