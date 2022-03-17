Советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк описал тактику России в войне с Украиной.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

"Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк.

Напомним, раннее мы приводили мнение главы МИД Франции, который заявил, что Россия только делает вид, что ведет переговоры с Украиной.

Также мы писали, что в МИД РФ заявили, что не закончат войну, пока Киев не выполнит все требования Москвы.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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