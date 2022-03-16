В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли обвинения в нанесении удара по зданию драматического театра в Мариуполе.

Об этом Минобороны России сообщает в Facebook в среду, 16 марта.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - утверждается в сообщении Минобороны России.

В России обвиняют украинские войска в том, что они сами взорвали здание драмтеатра.

Напомним, ранее нардеп Сергей Тарута заявил, что Россия сбросила на драмтеатр сверхмощную бомбу.

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