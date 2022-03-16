В Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра, в котором прятались люди.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута на своей странице в Facebook.

"Два часа назад прямо в сердце Мариуполя – Драматический театр – рашисты сбросили сверхмощную бомбу. Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно" - говорится в сообщении.

По словам Таруты, сейчас в городе идут жестокие бои и у ГСЧС нет возможности добраться до завалов. Депутат добавил, что многие жители города использовали здание как убежище и предположил большое количество жертв, в том числе среди детей. Официальных заявлений по поводу трагедии пока не поступало.

"Это театр, в котором шли представления на русском языке! Это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя. Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами" - добавил депутат.

Напомним, ранее в Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа. Тогда погибли три женщины.

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