Разрушенный театр в Мариуполе. Фото: Telegram / "Киев Оперативный"

В Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра, в котором прятались люди.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута на своей странице в Facebook. 

"Два часа назад прямо в сердце Мариуполя – Драматический театр – рашисты сбросили сверхмощную бомбу. Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно" - говорится в сообщении. 

По словам Таруты, сейчас в городе идут жестокие бои и у ГСЧС нет возможности добраться до завалов. Депутат добавил, что многие жители города использовали здание как убежище и предположил большое количество жертв, в том числе среди детей. Официальных заявлений по поводу трагедии пока не поступало. 

"Это театр, в котором шли представления на русском языке! Это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя. Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами" - добавил депутат. 

Напомним, ранее в Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа. Тогда погибли три женщины. 

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