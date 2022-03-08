В Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа. Погибли три женщины. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию местных жителей.

Инцидент произошел на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа одном из сел Николаевщины.

Огонь по микроавтобусу открыли военные с маркировкой "Z" на технике. Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся.

Еще два человека получили осколочные ранения.

Напомним, накануне российские войска обстреляли жилые массивы Николаева из "Смерчей".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

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