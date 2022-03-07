Запорожская обладминистрация обвинила "кадыровцев" в убийстве сотрудников "Укрпочты", которые развозили пенсии и почту.

Об этом пресс-служба Запорожской ОГА сообщила на своей странице в Facebook.

"Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - рассказали в ОГА.

Трагедия произошла еще 5 марта. Коллеги погибших пытались забрать тела, но успели только сфотографировать, так как там находиться было опасно.

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