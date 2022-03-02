Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко дал понять, что украинские спецслужбы убили главу Кременецкой ОТГ Владимира Струка за поддержку "ЛНР".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В последнюю неделю он активно вел пророссийскую позицию, агитируя депутатов к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет. 01.03.2022 появилось заявление от жены, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме. Причина смерти (предварительно) огнестрельное ранение в область сердца", - написал Геращенко.

Отметим, текст его заявления начинается со слов: "Одним предателем стало меньше".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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