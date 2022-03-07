Российские военные застрелили главу Гостомельской громады Юрия Прилипко.

Об этом сообщает пресс-служба Гостомельского совета на своей странице в Facebook.

Пишут, что Юрий Прилипко погиб, когда он раздавал хлеб и лекарства местным жителям.

"Председатель Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", - заявили в Гостомельском совете.

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