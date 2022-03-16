Утром в среду, 16 марта, российские войска продолжили обстреливать Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Управления ГСЧС в регионе.

Спасатели рассказали, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

"Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара. В 07:45 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей", - рассказали в ГСЧС.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

В сети очевидцы публикуют видео самого удара и его последствий.

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