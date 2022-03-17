В Министерстве иностранных дел России заявили, что "операция" в Украине будет продолжаться "столько, сколько потребуется для того, чтобы Киев выполнил требования" (нейтральный статус, "демилитаризация", "денацификация", признание "ЛДНР" и Крыма - Ред.).

Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что РФ не преследует цель разрушить украинскую государственность или свергнуть президента.

В МИД РФ заявляют, что Россия призывает украинского президента Владимира Зеленского "подумать о судьбе Украины и принять соответствующие решения".

"В целом смысл послания понятен: украинской власти предлагается быстрее пойти на мирное соглашение, иначе затем будет хуже. Но у Зеленского иной взгляд на вещи. На Банковой заявляют, что силы России на исходе и время работает на победу Украины", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

Также сообщали, что в Украине заявили о подготовке документов для прямых переговоров Зеленского с Путиным.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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