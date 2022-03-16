Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал опубликованный в западной прессе позиции по соглашению с Россией "черновиком".

Об этом он заявил в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия договорились о перемирии из 15 пунктов, которые гарантируют вывод войск РФ и военный нейтралитет Киева.

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