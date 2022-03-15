Советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской делегацией продолжатся завтра, 16 марта.

"Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена…", написал он в Twiiter.

Подоляк позже прокомментировал "Стране" ход сегодняшних переговоров с российской делегацией. Он подтвердил, что в переговорах взята пауза до завтра.

"Ещё в группах работаем по логистике. Завтра продолжим на главной переговорной платформе", - сообщил "Стране" Подоляк.

На вопрос, в котором часу возобновятся переговоры, он ответил, что время ещё не известно: "Согласуем время ночью, когда доработаем в подгруппах".

На вопрос, есть ли сдвиги в поиске компромисса на российско-украинских переговорах, Михаил Подоляк отметил, что пока не готов обсуждать конкретику.

Ранее "Страна" писала, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры между РФ и Украиной стали "более конструктивны", обсуждается будущее соглашение. По его словам, Россия начала слышать украинскую позицию.

Также мы рассказывали, что Россия представила проект резолюции в ООН. В нем есть прекращение огня ради эвакуации населения.

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