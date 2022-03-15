Переговоры украинской и российской делегаций все еще продолжаются.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Стране".

Напомним, что переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в онлайн-формате. Затем в них была взята техническая пауза до вторника, 15 марта.

Во вторник стороны обсуждают общие вопросы урегулирования и прекращения огня.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры между РФ и Украиной стали "более конструктивны", обсуждается будущее соглашение.

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