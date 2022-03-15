Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры между РФ и Украиной стали "более конструктивны", обсуждается будущее соглашение.

По его словам, Россия начала слышать украинскую позицию.

"В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном", - пояснил Жовква.

Заместитель главы ОП добавил, что представители Украины на переговорах "умеренно оптимистичны" и заявил, что "большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств".

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