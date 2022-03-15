Возобновились переговоры между Украиной и РФ - Арахамия
Во вторник, 15 марта, украинская делегация возобновила переговоры с Россией. Ою этом сообщил украинский переговорщик, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Напомним, накануне член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк объяснил в комментарии "Стране", почему в переговорах России и Украины взяли технический перерыв. Он сообщил, что пауза продлится до 15 марта, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы.
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