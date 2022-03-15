Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на прогноз советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о скором соглашение с Россией, сообщает "РИА Новости".

"Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, советник Ермака Арестович заявил, что не позднее мая, а может быть и гораздо раньше, Киев и Москва подпишут мирный договор.

При самом позитивном раскладе это произойдет в течение недели-двух, считает Арестович. В противном случае (если Россия решит бросить в бой новые резервы) потери на фронте и санкции Запада заставят Москву самое позднее к маю договориться с Киевом. Подробнее о прогнозах по переговорам Украины и России "Страна" писала в отдельном материале.

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