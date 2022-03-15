"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине, речь идет более чем о 15 тысячах вагонов. Но на первом этапе национализируют более трех тысяч и они уже будут работать на экономику Украины. Об этом говорится на официальном сайте УЗ.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента и еще один Закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем сейчас. Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России - тоже задача небыстрая. Но есть время, есть вдохновение", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3 тысяч вагонов.

Также отмечается, что в России находится всего 482 украинских вагона.

Напомним, в России хотят национализировать десятки иностранных компаний, которые ушли из страны.

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