Киев и Москва не поднимали на переговорах вопрос смены власти в Украине
Во время переговоров между Украиной и Россией не было обсуждения возможной смены власти в Киеве.
Об этом "РИА Новости" сообщает со ссылкой на посла РФ в Париже Алексея Мешкова.
"Россия не ставит задачей смену режима в Украине, народ должен определять свое будущее. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций", - заявил Мешков во время пресс-конференции в Париже.
Напомним, 5 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и "уповать на судьбу".
15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.
В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".
Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.