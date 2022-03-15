Во время переговоров между Украиной и Россией не было обсуждения возможной смены власти в Киеве.

Об этом "РИА Новости" сообщает со ссылкой на посла РФ в Париже Алексея Мешкова.

"Россия не ставит задачей смену режима в Украине, народ должен определять свое будущее. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций", - заявил Мешков во время пресс-конференции в Париже.

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