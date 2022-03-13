Глава Чечни Рамзан Кадыров на словах подтвердил, что находится сейчас в Украине. Он ответил на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича о, том, что если Кадыров действительно находится под Киевом, то его уничтожат.

"Почему если? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?", - написал Кадыров у себя в Телеграм.

Отметим, что ранее появилось видео, на котором запечатлен чеченский лидер в военной форме, с автоматом, но без каски. Он стоит в каком-то темном помещении в окружении военных на фоне полотна с портретом Ахмата Кадырова - отца нынешнего главы Чечни, который возглавлял республику после Первой чеченской войны.

Напомним, Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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