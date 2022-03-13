Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может находиться в Украине. Видео с чеченским лидером публикуют российские Telegram-каналы.

На видео чеченский лидер в военной форме, с автоматом, но без каски стоит в каком-то темном помещении, в окружении военных. На фоне висит полотно с портретом Ахмата Кадырова - отца нынешнего чеченского лидера. Ахмат Кадыров возглавлял Чечню после Первой чеченской войны.

На видео Рамзан Кадыров говорит, что "бэндеровцам пощады не будет", а потом добавляет что-то по-чеченски.

После этого камера переходит на бойца, который, хорошо объясняясь по-русски говорит, что стратегия, которую военным подсказал Рамзан Кадыров, сработала на 100%.

"Сразу по-наглому на скорости подошли к этому детскому дому. Выстрелы заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось", - говорит военный.

В видео не объясняется, зачем чеченским военным нужны были украинские дети.

Потери с российской стороны составляют больше 12 тысяч убитыми, по данным Генштаба. Также наши ВСУ уничтожают и высшее командование. Так, 4 марта ликвидировали командира российской десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Суховецкого.

Ранее "Страна" писала, что Кадыров опубликовал видео с большой колонной военной техники в том числе установками залпового огня. Также мы рассказывали о том, что Кадыров заявлял будто президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Кадыров тогда предложил украинскому лидеру передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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