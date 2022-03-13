Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российско-оккупационные войска определились с главным направлением в вопросе наступления. Об этом он рассказал в ходе нового обращения.

"Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и проводит перегруппировку", - сказал он.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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