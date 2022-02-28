Недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. Точно не известно, кто в него стрелял, однако израильские СМИ пишут, что это были участники теробороны, которые ловят диверсантов.

О смерти Романа сообщило израильское издание hamal.co.il.

Бродецкий выехал из Киева, чтобы присоединиться к охраняемым автобусным колоннам и покинуть Украину. По словам его отца, мужчина намеревался ехать в сторону Молдовы, а потом оттуда добраться в Израиль. Роман и его попутчики ехали на двух машинах, Бродецкий - в первой.

На дороге, как рассказал его отец, автомобили остановили люди с оружием, приняли пассажиров за чеченцев и убили.

Отметим, что дорога на Молдову находится вдали от тех мест, где действует российская армия. Поэтому, судя по всему, это были отряды теробороны, которым дали, как известно, поручение искать "кадыровцев".

Сейчас семья гражданина Израиля просит помощи, чтобы доставить тело погибшего для захоронения.

Между тем в МИД Израиля сообщили, что Бродецкий был убит в своем автомобиле в результате обстрела, когда находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой.

У Романа в Украине остались жен и дети.

Это первый случай гибели израильтянина в стране с начала войны.

Фото Романа на фоне Днепра

26 февраля "Страна" писала, что в Киеве расстреляли семью на джипе, которая пыталась эвакуироваться.

Также мы сообщали, что в столице водителей на полосе общественного движения будут воспринимать как диверсантов.