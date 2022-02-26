Национальная гвардия Украины в рамках борьбы с диверсионными группами в Киеве раскрыла фейковый отряд территориальной обороны.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины в пятницу, 25 февраля.

"Национальная гвардия Украины продолжает работу по выявлению диверсионных групп противника по Киеву. Разоблачено фейковое подразделение территориальной обороны", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Киеве и Буче очевидцы сообщают о российских диверсантах и солдатах.

А утром 25 февраля в Минобороны предупредили о проникновении вражеской ДРГ в Киев.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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