В Киеве Нацгвардия поймала диверсантов, которые действовали под видом теробороны. Фото
Национальная гвардия Украины в рамках борьбы с диверсионными группами в Киеве раскрыла фейковый отряд территориальной обороны.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины в пятницу, 25 февраля.
"Национальная гвардия Украины продолжает работу по выявлению диверсионных групп противника по Киеву. Разоблачено фейковое подразделение территориальной обороны", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в Киеве и Буче очевидцы сообщают о российских диверсантах и солдатах.
А утром 25 февраля в Минобороны предупредили о проникновении вражеской ДРГ в Киев.
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