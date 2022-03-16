Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить войну в Украине.

Об этом говорится в решении о введении временных мер относительно России по делу о геноциде в Украине, который устроили оккупанты, передает "Судебная газета".

Международный суд ООН решил:

1) немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года.

2) обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые РФ, не будут предпринимать шаги по продолжению военной операции.

На решение Международного суда ООН уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - написал Зеленский в Тwitter.

Напомним, 7 марта в Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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