В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - сообщает МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН и признать действия РФ геноцидом.

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